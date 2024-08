Barnsley-Roma: lavoro supplementare per Cristante, Mancini, El Shaarawy e Celik. Colloquio DDR-Ghisolfi (FOTO e VIDEO)

Buona la prima amichevole in Inghilterra: la Roma batte 4-0 il Burnsley al St George's Park nella seconda parte del ritiro estivo giallorosso. Dopo il match Cristante, Mancini, El Shaarawy e Celik hanno svolto un lavoro supplementare sul terreno di gioco, come ha fatto anche Pellegrini dopo il primo tempo. Nel frattempo è andato in scena un colloquio in campo tra Daniele De Rossi e il ds Florent Ghisolfi.

? Lavoro supplementare per Cristante, Mancini, El Shaarawy, Celik. Intanto colloquio in campo tra De Rossi e Ghisolfi#RitiroRoma #asroma ??? pic.twitter.com/RsTvmjuoGk — laroma24.it (@LAROMA24) August 6, 2024