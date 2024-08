Barnsley-Roma: ripetute per Pellegrini dopo il primo tempo (FOTO)

Prosegue la preparazione della Roma nel ritiro inglese al St. George's Park affrontando il Barnsley in amichevole. Daniele De Rossi ha schierato nel primo tempo il seguente 11: Ryan; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fée, Darboe, Pellegrini; Joao Costa, Abraham, Zalewski. Nella ripresa, invece, vanno in campo: Ryan, Celik, Smalling, Mancini, Dahl, Bove, Cristante, Pisilli, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

Al termine della prima frazione di gioco, che vede la Roma in vantaggio per 1-0 con la rete di Le Fée, Lorenzo Pellegrini ha svolto delle ripetute in campo.