Trigoria: oggi allenamento alle 18, domani mattina la partenza per Kosice e ritorno in nottata. Mercoledì in gruppo Dybala e gli italiani impegnati a Euro2024

La Roma continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato e domani alle ore 19:30 sfiderà il Kosice in amichevole (diretta DAZN). Oggi alle ore 18 i giallorossi svolgeranno l'ultimo allenamento, mentre domani mattina partiranno per la Slovacchia. Al termine della sfida la squadra tornerà nella Capitale in nottata. De Rossi concederà poi un giorno di riposo e i ragazzi lavoreranno nuovamente al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di mercoledì. Buone notizie per l'allenatore, dato che ritroverà in gruppo sia i nazionali italiani reduci dall'Europeo (Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy) sia Paulo Dybala, attualmente in Argentina per il suo matrimonio con Oriana.

LR24