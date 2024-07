Instagram, Dybala e Oriana sposi: "Ora si, per sempre". E arrivano gli auguri della Roma (FOTO e VIDEO)

Nella notte italiana si è celebrato in Argentina l'attesissimo matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. In un cerimonia blindatissima, i due hanno detto si per il resto della vita. E su Instagram hanno pubblicato la prima foto da marito e moglie, con scritto: "Ora si, per sempre". Non potevano mancare gli auguri della Roma sui propri canali social: "Oriana e Paulo. Auguri agli sposi!"

