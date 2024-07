Alle ore 18 va in scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria l'amichevole tra Roma e Latina. Per i giallorossi si tratta del primo test della stagione 2024/25 e ad assistere a questa partita c'è Ryan Friedkin, il quale è seduto in tribuna al fianco del fratello Corbin. Presenti anche Lina Souloukou e Maurizio Lombardo.