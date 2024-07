Ritiro Roma, ROMA-LATINA: le formazioni UFFICIALI. Dybala titolare, esordio per Sangaré e Le Fée. Out Abraham e Bove

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo e inaugura la stagione 2024/25 con un’amichevole contro il Latina, in programma oggi alle ore 18 (diretta DAZN) al centro sportivo ”Fulvio Bernardini” di Trigoria. In attesa del rientro di tutti i nazionali, DDR potrà comunque contare su buona parte del gruppo della prima squadra (assente Tammy Abraham per un problema al muscolo obliquo addominale destro), ma nel match odierno saranno protagonisti anche tanti giovani. In campo dal 1' Paulo Dybala e i nuovi acquisti Buba Sangaré ed Enzo Le Fée.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken.

A disp.: Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini.

All.: De Rossi.

LATINA: Zacchi, Ercolano, E. Vona, Di Renzo, Ciko, Di Livio, Mastroianni, Riccardi, Marenco, Capanni Dias, A. Vona.

A disp.: Cardinali, Basti, Civello, Segat, Cipolla, Saccani, Di Giovannantonio, Addessi, Zitelli, Polletta, De Maio, Scravaglieri.

All.: Padalino.

PREPARTITA

17:05 - Ufficiale anche la formazione del Latina: Zacchi, Ercolano, E. Vona, Di Renzo, Ciko, Di Livio, Mastroianni, Riccardi, Marenco, Capanni Dias, A. Vona.

17:00 - Ecco le formazioni ufficiali per il match. Mister De Rossi ha già deciso di schierare due formazioni differenti.

UFFICIALE AS ROMA 1T: Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken

UFFICIALE AS ROMA 2T: Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini