VIDEO - Tolosa-Roma, lavori in corso per il rifacimento del manto erboso dello Stadium Municipal: campo ok per domenica

Domenica 6 agosto alle ore 19:30 andrà in scena l'amichevole tra Tolosa e Roma e si disputerà allo Stadium Municipal di Tolosa. Negli ultimi giorni era stato lanciato l'allarme riguardante le condizioni del terreno di gioco, ma ora la situazione sembrerebbe essere tornata (quasi) alla normalità. Secondo quanto riportato dal sito francese, infatti, sono in corso i lavori per il rifacimento del manto erboso. Gran parte del terreno è stata ricoperta con l'erba, mentre rimane ancora una piccola parte in terra battuta, ma verrà sistemata nelle prossime ore. Nessun problema quindi: il campo sarà pronto per la partita del 6 agosto.

(ladepeche.fr)

