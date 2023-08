Il 6 agosto alle ore 19:30 la Roma affronterà il Tolosa in amichevole allo Stadium Municipal, ma nelle ultime ore sarebbero sorti alcuni problemi. Secondo quanto riportato dal sito francese, infatti, il terreno di gioco non sarebbe pronto. Il campo è ancora in terra battuta poiché non è stato possibile sistemare l'erba a causa delle pessime condizioni metereologiche. Il rifacimento del manto erboso era previsto per i primi di giugno, ma i lavori sono slittati.

(ladepeche.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE