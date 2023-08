FOTO e VIDEO - Farense-Roma: lunga chiacchierata Mourinho-Foti a metà campo all'intervallo

A Faro la Roma affronta il Farense nell'ultima amichevole del ritiro in Portogallo prima di far rientro in Italia dopo il fischio finale. All'intervallo, sul risultato di 3-0 per i giallorossi grazie ad un autogol di Artur Jorge e alle reti di Belotti e Pellegrini, José Mourinho e il suo vice Salvatore Foti sono stati protagonisti di una lunga chiacchierata a metà campo.