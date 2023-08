FARENSE-ROMA: la probabile formazione. Squadra allo stadio per l'ultimo test portoghese (VIDEO)

In scena l'ultimo test del ritiro in Portogallo della Roma prima del rientro della squadra nella Capitale: questa sera, alle 20.45 italiane, i giallorossi affrontano il Farense, club della massima serie portoghese, all'Estadio Sao Luis di Faro. Dopo il pari col Braga e la vittoria con l'Estrela Amadora, ad attendere la formazione di Mourinho c'è questa sera il Farense e domenica 6 agosto il Tolosa in Francia.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

PREPARTITA

19.25 - La Roma arriva allo stadio Sao Luis di Faro. Dybala si è reso disponibile con i tifosi presenti per scattare con loro foto:

?️ Eccoci allo stadio Sao Luis di Faro ??#FarenseRoma pic.twitter.com/NTVWLFY5zf — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2023

18.15 - La squadra lascia il resort per raggiungere lo stadio.