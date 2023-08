TOLOSA-ROMA: la probabile formazione. In attacco la coppia Dybala-Belotti

Altro giro, altra amichevole per la Roma di José Mourinho. Questa volta la compagine giallorossa affronterà il Tolosa, avversario ben più impegnativo di quello affrontato nell'ultimo test amichevole, vinto 4-2 contro il Farense. La prima di campionato contro la Salernitana si avvicina ad ampie falcate e oggi lo Special One avrà modo di testare con mano se la squadra avrà fatto ulteriori progressi. Assenti fra i giallorossi Ibanez, vista la trattativa in stato avanzato con l'Al Ahli, e Matic, per gestione fisica. Fischio d'inizio alle 19:30.

IL TABELLINO

TOLOSA (3-4-3): Haug; Desler, Suazo, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Onaiwu, Cissoko.

All.: Martinez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti.

All.: Mourinho.

PREPARTITA

17:07 - La Roma è arrivata allo stadio.