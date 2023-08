FOTO - Tolosa-Roma, Dybala out al 36': per la Joya fastidio all'altezza dell'inguine

Nel corso dell'amichevole contro il Tolosa in scena in Francia, penultimo test prima dell'avvio del campionato, Paulo Dybala chiede il cambio al 36' - in gol al 26' su una splendida punizione - dopo aver avvertito un fastidio all'altezza dell'inguine, come ha fatto notare a Belotti lasciando il campo. L'argentino si accomoda in panchina facendo capire al preparatore atletico Stefano Rapetti di non aver voluto rischiare nulla. Al suo posto in campo capitan Pellegrini.

