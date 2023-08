Questa sera la Roma affronterà la Farense in amichevole e, dopo il match, farà subito ritorno in Italia. La particolarità riguarda l'aereo su cui viaggerà la squadra giallorossa, che sarà lo stesso con cui Papa Francesco è arrivato a Lisbona proprio questa mattina per celebrare la 37esima Giornata mondiale della Gioventù.

(corrieredellosport.it)

