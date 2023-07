VIDEO - Gli highlights del 6-0 contro il Latina: gioiello di Dybala

Dopo la prima uscita con la Boreale, questa mattina (calcio d'inizio alle 10.30) ha ospitato a Trigoria il Latina nel secondo test stagionale. 6-0 il punteggio finale nella sfida che stavolta ha visto i canonici due tempi da 45 minuti: doppiette per Belotti, che ha aperto la sfida al 15', e Dybala, in campo a inizio ripresa, più Pagano, in gol nel primo tempo, e Ibanez nel finale su sviluppi da calcio d'angolo.

? Ecco gli highlights di Roma-Latina 6-0 ⚽️⚽️ Belotti

⚽️ Pagano

⚽️⚽️ Dybala (il secondo gol ?)

⚽️ Ibanez#ASRoma pic.twitter.com/43vFE84zLt — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2023