Trigoria: selfie e autografi con i tifosi per Zalewski, Smalling e Ndicka al termine di Roma-Boreale (FOTO e VIDEO)

Quest'oggi alle 10:30 è andata in scena l'amichevole tra Roma e Boreale, la prima stagionale per i giallorossi, ed è terminata con il punteggio di 4-0 per gli uomini di Mourinho grazie alle reti di Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar. Al termine della sfida Zalewski, Smalling e il nuovo acquisto Ndicka si sono fermati con i tifosi presenti e hanno scattato selfie e firmato autografi.