Ritiro Trigoria, ROMA-BOREALE: a breve il fischio d'inizio (FOTO e VIDEO)

Primo test stagionale per la terza Roma di José Mourinho. Questa mattina alle 10:30 i giallorossi affronteranno al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la Boreale, società romana che milita in Eccellenza. Lo Special One dovrebbe affidarsi a Svilar in porta, confermando la difesa Smalling-Mancini-Llorente. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Zalewski, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Matic e il neo acquisto Aouar. Sulla trequarti pronti El Shaarawy e Dybala alle spalle di Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Smalling, Mancini, Llorente; Karsdorp, Matić, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Belotti.

A disp.:

All.: Mourinho.

BOREALE:

A disp.:

All.: Granieri.

PREPARTITA

9:45 - La Boreale è arrivata a Trigoria.

