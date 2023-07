Solbakken: allenamento differenziato in campo prima di Roma-Braga. Il norvegese non è stato convocato per l'amichevole odierna (FOTO)

DA ALBUFEIRA MDR - Questa sera alle ore 21 (20 ora locale) la Roma affronterà il Braga in amichevole. C'è grande attesa per questa sfida, dato che il livello di difficoltà degli avversari sta crescendo sempre di più dopo i test contro Boreale e Latina. José Mourinho ha convocato praticamente tutti i calciatori a disposizione, ma Ola Solbakken non è in condizioni perfette dopo l'infortunio rimediato proprio contro il Latina. Il calciatore norvegese, infatti, ha svolto un allenamento differenziato sul terreno di gioco dell'Estadio Municipal di Albufeira prima di Roma-Braga, sfida per la quale non è stato convocato.