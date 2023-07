ROMA-BRAGA: le probabili formazioni. Spazio ai nuovi acquisti Kristensen e Aouar, in attacco pronti Belotti e Dybala. Squadra arrivata all'Estadio Municipal (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Ora si fa sul serio. Dopo aver affrontato e battuto la Boreale (3-0) e il Latina (6-0) a Trigoria, questa sera alle ore 21 (20 ora locale) la Roma affronterà il Braga all’Estadio Municipal di Albufeira nella prima amichevole in Portogallo. Arrivati in terra lusitana il 22 luglio, i giallorossi hanno svolto svariate sedute di allenamento e ora testeranno i progressi nella partita odierna. José Mourinho potrebbe mandare in campo una formazione di alto livello con Rui Patricio in porta, Mancini-Smalling-Llorente in difesa e sulle fasce il neo acquisto Kristensen a destra e Zalewski a sinistra. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Aouar, Matic e Bove, mentre in attacco è pronta la coppia Dybala-Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Matic, Bove, Zalewski; Belotti, Dybala.

A disp.:

All.: Mourinho

BRAGA: Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; A. Horta, R. Horta, Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho.

A disp.:

All.: Jorge

PREPARTITA

19:55 (18:55 ora locale) - La Roma è arrivata all'Estadio Municipal di Albufeira. Presenti una cinquantina di tifosi all'esterno dell'impianto.

19:37 (18:37 ora locale) - Ecco una panoramica all'interno dello spogliatoio. La Roma scenderà in campo con la nuova divisa "away".

19:30 (18:30 ora locale) - La squadra è partita verso lo stadio. L'ultimo a salire sul pullman è stato Stephan El Shaarawy.

19:26 (18:26 ora locale) - La squadra sale sul pullman e nessuno dei giallorossi si ferma per firmare autografi o scattare selfie con i tifosi presenti.

19:10 (18:10 ora locale) - Presenti circa una trentina di tifosi davanti all'hotel della Roma in attesa della partenza della squadra verso l'Estadio Municipal di Albufeira.