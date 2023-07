Roma-Estrela, Dybala star: selfie con i raccattapalle pazzi per la Joya (VIDEO)

Protagonista in campo e anche fuori. Paulo Dybala è stato senza dubbi il man of the match dell'amichevole contro l'Estrela: la sua doppietta nel primo tempo ha spianato la strada verso la vittoria per i giallorossi di José Mourinho. Al termine del match l'argentino si è intrattenuto a lungo con tifosi e con i raccattapalle presenti sul prato di gioco, per la gioia dei bambini.

?? Dybala making some friends in Portugal! ? #ASRoma pic.twitter.com/yDSJrSKZHE — AS Roma English (@ASRomaEN) July 29, 2023