Roma-Braga: Mourinho, Foti e Nuno Santos seguono la partita dalla tribuna (FOTO e VIDEO)

Questa sera alle ore 21 (20 ora locale) la Roma affronterà il Braga in amichevole. A sorpresa, però, José Mourinho non sarà in panchina. Lo Special One, infatti, guarderà la partita dalla tribuna e al suo fianco ci saranno il vice Salvatore Foti e il preparatore dei portieri Nuno Santos. I tre vogliono "abituarsi" a quello che sarà l'inizio della stagione: l'allenatore e i suoi collaboratori, infatti, saranno squalificati nel match d'esordio della Serie A 2023/24 contro la Salernitana.