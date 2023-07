Roma-Braga: esordio della nuova divisa "away" targata Adidas (VIDEO)

Giornata molto importante per la Roma. Questa mattina, infatti, la società giallorossa ha ufficializzato la seconda maglia per la stagione 2023/24, che si ispira ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la Capitale. Il colore principale del kit è il bianco, accompagnato dalle strisce laterali nere (tipiche dell'Adidas) sia sulla maglia sia sui pantaloncini. I numeri e i cognomi dietro le maglie, invece, sono neri con i bordi rossi. La Roma non ha perso tempo e ha deciso di mettere subito in mostra questa splendida divisa, che verrà già indossata nell'amichevole odierna contro il Braga.