Ritiro Roma: fitto colloquio fra Mourinho e Aouar al termine della seduta (FOTO)

Il lavoro per Mourinho non finisce mai. Al termine della seduta di allenamento di oggi pomeriggio, lo Special One ha preso da parte il nuovo acquisto Houssem Aouar e i due sono rimasti a lungo a colloquio. L'impressione è che la lunga chiacchierata fra i due sia stata di natura tattica.

? #Mourinho prende da parte #Aouar a fine allenamento e gli parla fittamente. L'impressione è che il discorso del tecnico fosse di natura tattica#asroma ??? pic.twitter.com/U0MnVdNi9P — laroma24.it (@LAROMA24) July 27, 2023