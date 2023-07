Ritiro Roma: domani allenamento alle ore 10

Continua la preparazione della Roma in vista dell'inizio del campionato. I giallorossi stanno svolgendo la seconda parte del ritiro in Portogallo e si sono allenati anche oggi pomeriggio. La prossima seduta è fissata domani alle ore 10 e sarà l'ultima prima del test contro l'Estrela Amadora, in programma il 29 luglio all'Estadio Municipal di Albufeira alle ore 20 locali.

