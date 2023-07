Ritiro Roma: domani alle 10 la prima seduta in Portogallo. Sarà a porte chiuse

Nel pomeriggio la Roma è decollata per arrivare in Portogallo poco dopo le 18, le 19 locali, e raggiungere dall'aeroporto di Faro il resort 'Sao Rafael Atlantico' di Albufeira. Questo sarà il quartier generale giallorosso per i prossimi giorni in cui la preparazione entrerà nel vivo dopo la prima parte svolta a Trigoria.

Domani, alle 10 locali (le 11 in Italia), la Roma scenderà in campo all'Estadio Municipal per il primo allenamento, rigorosamente a porte chiuse.