Fiumicino: Roma in partenza per il Portogallo (VIDEO)

Dopo la prima parte di ritiro a Trigoria, archiviata con la vittoria in amichevole contro il Latina, la Roma, per il terzo anno di fila, è pronta a volare in Portogallo per svolgere la seconda parte di preparazione. I giallorossi rimarranno ad Albufeira fino al 2 agosto e disputeranno alcune amichevoli in terra lusitana. Poco prima della partenza Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati: presenti i Primavera Niccolò Pisilli e Riccardo Pagano, c'è anche Ola Solbakken, che ieri aveva ccusato un fastidio muscolare. Esclusi invece Matias Vina, Eldor Shomurodov, Bryan Reynolds e Gonzalo Villar. Assenti anche i due infortunati Marash Kumbulla e Tammy Abraham.

LIVE

15:45 - La Roma è in partenza per il Portogallo, la squadra è arrivata all'areoporto di Fiumicino. Tra i più attesi c'è sempre Paulo Dybala, che si è fermato con i tifosi per foto e autografi