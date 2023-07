FOTO - Roma-Braga 1-0 HT

All'Estadio Municipal di Albufeira va in scena l'amichevole tra Roma e Braga. Dopo i primi 45 minuti il risultato recita 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Stephan El Shaarawy al 32' su assist di Nicola Zalewski, bravo a saltare l'avversario e a mettere in mezzo per il 'Faraone'. La partita è stata caratterizzata da un ritmo molto elevato e da tanti contrasti, ma la squadra più pericolosa è stata sicuramente quella giallorossa, che ha anche colpito una traversa con Gianluca Mancini al 17'. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.