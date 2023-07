FOTO e VIDEO - Ritiro Roma: terzo giorno di allenamento all'Estadio Municipal di Albufeira

La Roma continua a lavorare in Portogallo e nella mattinata odierna si è allenata all'Estadio Municipal di Albufeira in vista dell'amichevole contro il Braga, in programma domani alle ore 20 locali. Come testimoniato dalla società giallorossa tramite un video pubblicato su Twitter, dopo un breve discorso di Mourinho i giallorossi hanno svolto esercizi basati sulla reattività e sulla velocità. Al termine della seduta la squadra si è fermata con i tifosi presenti e ha firmato autografi e scattato selfie. Ecco i migliori scatti dell'allenamento di oggi.

? L’allenamento alla vigilia dell’amichevole con lo Sporting Braga ??#ASRoma pic.twitter.com/0NtKTpYaA0 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 25, 2023