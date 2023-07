LIVE - Ritiro Roma: squadra arrivata al campo per l'allenamento (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Terzo giorno di lavoro in Portogallo per la Roma, che dopo la seduta mattutina di ieri, tornerà in campo alle 10:00 locali. Anche oggi allenamento singolo per i giallorossi, che domani sera saranno attesi dalla prima amichevole di questo ritiro contro il Braga.

LIVE

9:15 - Anche la squadra, dopo lo staff tecnico, è arrivata al campo per l'allenamento. Ad attenderli anche una decina di tifosi.

? La squadra arriva al campo alle 9.15. Ad accoglierla una decina di tifosi#asroma ??? pic.twitter.com/vrZN8MLmP9 — laroma24.it (@LAROMA24) July 25, 2023

9:00 - Come accaduto nei giorni scorsi, la squadra è partita per il campo leggermente dopo, alle ore 9:00. Ultimo ad arrivare sul pullman capitan Pellegrini; mentre Paulo Dybala è uscito dall'albergo sorseggiando il solito Mate. Notizie positive per Ibanez, che ha tolto la vistosa fasciatura che indossava ieri.

8:30 - La navetta di Mourino e lo staff tecnico è partita alle 8:30 verso il campo di allenamento