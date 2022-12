VIDEO - Roma-Casa Pia: Mourinho saluta e abbraccia un giovane raccattapalle prima del match

DA ALBUFEIRA MDR - All'Estadio Municipal di Albufeira va in scena il secondo test in programma durante il ritiro della Roma in Algarve in vista della ripresa del campionato a gennaio. I giallorossi affrontano il Casa Pia, squadra quinta in classifica nel campionato portoghese, e prima del fischio d'inizio il tecnico romanista José Mourinho ha salutato ed abbracciato un piccolo raccattapalle.