Ritiro Portogallo, ROMA-CASA PIA: le formazioni UFFICIALI. El Shaarawy e Zaniolo davanti. Riscaldamento in corso (VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Dopo l'amichevole persa contro il Cadice, per la Roma è tempo di affrontare il secondo test in programma durante il ritiro in Portogallo in vista della ripresa del campionato: alle 20.00, ora italiana, all'Estadio Municipal di Albufeira la formazione di José Mourinho sfida il Casa Pia, quinto in classifica nel campionato portoghese.

Il tecnico giallorosso opta per la difesa a 3 con Mancini, Smalling ed Ibañez, Celik e Zalewski esterni di centrocampo. Capitan Pellegrini torna dal 1', mentre in attacco spazio ad El Shaarawy e Zaniolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini, Cristante, Bove, Zalewski; Zaniolo, El Shaarawy.

A disp.: Boer, Kumbulla, Viña, Karsdorp, Spinazzola, Matic, Camara, Abraham, Shomurodov, Volpato.

All.: Mourinho.

CASA PIA: João Bravim; João Nunes, Lelo, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vasco Fernandes, Romario Baro, Zolotic, Taira, Lucas Soares.

A disp.: Ricardo Batista, Fereira, Leo Bolgado, Poloni, Godwin, Carnejy, Kuni, Fernando Varela, Cuca, Vitó, Rogerio Fernandes, Yan Eteki, Clayton.

All.: Filipe Martins.

Arbitro: Ricardo Baixinho. Assistenti: Marcio Azevedo - Ricardo Carreira. IV uomo: Pedro Viegas.

PREPARTITA

19.25 - In corso il riscaldamento della Roma.

19.10 - Ufficiale la formazione scelta da José Mourinho:

18.45 - La squadra arriva all'Estadio Municipal di Albufeira, a seguire svolge un sopralluogo in campo. Sia all'uscita dal resort dove alloggia la Roma sia allo stadio ci sono misure ancora più restrittive con barriere distanti per tifosi e cronisti.