Roma-Casa Pia: problemi alla caviglia sinistra per Smalling (FOTO)

Dopo aver perso nel corso del match Pellegrini per una contusione alla tibia sinistra, c'è preoccupazione anche per Chris Smalling: nel finale dell'amichevole contro il Casa Pia, vinta per 1-0 con gol di El Shaarawy, il difensore giallorosso ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo uno scontro con un avversario. L'inglese ha poi ricevuto le cure dello staff medico giallorosso.