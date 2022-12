Roma-Casa Pia: forte contusione alla tibia sinistra per Pellegrini (FOTO)

All'Estadio Municipal di Albufeira la Roma affronta il Casa Pia in amichevole, secondo test nel corso del ritiro in Algarve in vista della ripresa del campionato a gennaio. Intorno alla mezz'ora di gioco Lorenzo Pellegrini ha avvertito un problema all'altezza della tibia sinistra: dopo l'intervento dello staff medico giallorosso, che ha applicato un cerotto sulla zona interessata, il capitano romanista è tornato in campo ma al 32' è stato costretto a chiedere il cambio, sostituito da Matic. Mourinho, al momento della sostituzione, si è sincerato delle condizioni del centrocampista che, secondo quanto appreso, ha accusato una forte contusione alla tibia sinistra.

LR24