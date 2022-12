Ritiro Roma: ripresa degli allenamenti alle ore 15

La Roma ha incassato una brutta sconfitta contro il Cadice nell'amichevole disputata questa sera all'Estadio Municipal di Albufeira. I giallorossi, rimasti in dieci dal 38', hanno perso per 0-3 a causa delle reti realizzate da Alcaraz, Bongonda e Negredo. Gli uomini di José Mourinho dovranno ricaricare le pile in vista del prossimo test, in programma il 19 dicembre alle ore 20 contro il Casa Pia, e torneranno ad allenarsi nel pomeriggio (ore 15).