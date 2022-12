Ritiro Portogallo, ROMA-CADICE 0-0: segui in tempo reale. Errore di Svilar, il Cadice spreca (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Dopo la tournée in Giappone, qualche giorno di vacanza per i giocatori e la ripresa a Trigoria, la Roma ieri è volata in Portogallo, in Algarve, dove resterà in ritiro fino al 22 dicembre per prepararsi al ritorno del campionato. Oggi per i giallorossi di José Mourinho è prevista anche la prima amichevole dei tre test che la squadra disputerà in questa settimana: l'avversario di giornata è il Cadice, squadra che milita in Liga, e la sfida va in scena alle 20.00 (ora italiana) all'Estadio Municipal di Albufeira.

Mourinho opta per la difesa a 3, riproponendo anche sulla fascia destra Karsdorp dal 1', dopo il caso scoppiato nel post di Sassuolo-Roma. In campo titolari anche Mancini e Pellegrini, che non avevano preso parte alle amichevoli durante la tournée giapponese.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Mancini, Kumbulla, Viña; Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Boer, Ibañez, Smalling, Celik, Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola, Shomurodov, Volpato.

All.: Mourinho.

CADICE: Conan; Fali, Alcaraz, Alex, Lozano, Alejo, Brian Ocampo, Lucas Perez, Arzamendia, Luis Hernandez, Lautaro.

A disp.: Jose Mari, Sobrino, Bongonda, David Gil, Mabil, Negredo, Alvaro, Iza, Espino, San Emeterio, Genar, Carlos, Liebanas.

All.: Sergio González.

Arbitro: Vitor Ferreira. Assistenti: Fabio Silva - André Costa. IV uomo: José Bessa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

14' - Prima opportunità per il Cadice: errore di Svilar con Lozano che ne approfitta e serve in area Alejo, ma la sua conclusione termina fuori.

1' - Si parte!

PREPARTITA

20.05 - Minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio in memoria di Sinisa Mihajlovic: la Roma indossa anche il lutto al braccio.

19.45 - La distinta ufficiale del match:

19.40 - In corso il riscaldamento della Roma. Durante il warm-up lieve problema per Karsdorp dopo un contrasto con Zaniolo: l'olandese si accascia al suolo, circondato dai compagni, e dopo il breve intervento dello staff medico giallorosso si è ripreso.

19.10 - Ufficiali le formazioni di Roma e Cadice:

18.50 - La squadra arriva allo stadio:

Anche la Roma mostra l'arrivo della squadra sui social:

18.35 - La Roma mostra una panoramica dell'interno dello stadio:

18.30 - La squadra lascia l'albergo per dirigersi all'Estadio Municipal di Albufeira.