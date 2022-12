FOTO - Il viaggio della Roma verso il Portogallo

Nella giornata di oggi la Roma è partita alla volta del Portogallo, dove vi rimarrà dal 15 al 22 dicembre per svolgere il ritiro. I giallorossi proveranno a recuperare la forma fisica migliore in vista della ripresa del campionato (fissata per il 4 gennaio) e disputeranno tre amichevoli. Decollati intorno alle 15, gli uomini di José Mourinho sono atterrati all'aeroporto di Faro intorno alle 18 e successivamente si sono diretti verso il Resort Sao Rafael Atlantico. Ecco i migliori scatti del viaggio della Roma verso il Portogallo.