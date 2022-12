FOTO e VIDEO - Zalewski regala la sua maglia a un ragazzo portoghese al termine del supplemento di allenamento post Roma-Cadice

DA ALBUFEIRA MDR - Bel gesto di Nicola Zalewski. Il calciatore della Roma ha voluto fare un piccolo regalo a uno dei tanti ragazzi portoghesi presenti a bordocampo per assistere all'amichevole tra la formazione giallorossa e il Cadice. Al termine del match, conclusosi con il punteggio di 0-3 in favore degli spagnoli, il giocatore polacco ha svolto un supplemento di allenamento sul campo dell'Estadio Municipal di Albufeira e, una volta finita la breve seduta, ha donato la sua maglietta a un ragazzo. Dopo aver esultato, il giovane ha subito preso in mano il telefono per raccontare quanto appena accaduto.

