Unbeatables Cup: trofeo alle vincenti di Betis-Roma e Fiorentina-Espanyol. In caso di pareggio nei 90' si va direttamente ai rigori

Si avvicina il match di esibizione della Roma contro il Betis, che andrà in scena alle 22 di stasera al Villamarin di Siviglia - sotto gli occhi di 15.000 spettatori - nell'ambito della Unbeatables Cup. Nell'ambito della stessa competizione amichevole si sfideranno al Franchi, alle 19, anche Fiorentina ed Espanyol. La formula prevede che siano decretati due vincitori e, in caso di pareggio, in entrambi i casi si passerà direttamente ai calci di rigore, saltando la fase dei tempi supplementari.

