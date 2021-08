Si avvicina l'amichevole tra Betis e Roma, che andrà in scena al Villamarin di Siviglia stasera alle 22, ora italiana. Come appreso dalla redazione de LaRoma24.it, l'impianto sarà aperto all'accesso di 15.000 spettatori, ma non è prevista l'istituzione di un settore ospiti riservato ai sostenitori giallorossi. I tifosi assisteranno dunque al match da settori comuni, e non verranno separati come avviene di consueto in occasione delle gare ufficiali.

