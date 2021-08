Ritiro Roma: la squadra è arrivata al campo per il primo allenamento della giornata. Presente anche Cristante (FOTO e VIDEO)

DA PARCHAL MATTEO DE ROSE - Prosegue in Portogallo il lavoro di preparazione della Roma in vista della prossima stagione agli ordini di José Mourinho. La squadra giallorossa, che nella giornata di oggi alle 14 conoscerà il nome del proprio avversario nei playoff di Conference League, scenderà in campo per una doppia seduta. La prima questa mattina alle ore 10, mentre la seconda verrà svolta alle 17 sempre all'Estadio Municipal da Bela Vista. LaRoma24.it seguirà i passi della squadra con vari aggiornamenti dall'Algarve.

LIVE

10:20 - Il pullman della Roma è arrivato all'Estadio Municipal da Bela Vista per il primo allenamento della giornata.

10:00 - Confermata la presenza di Bryan Cristante, che svolgerà il suo primo allenamento con il gruppo e agli ordini di José Mourinho. Dovrà ancora attendere il nuovo acquisto Shomurodov, che non potrà allenarsi con i compagni fintanto che non arriverà l'ufficialità del suo trasferimento.

9:50 - Il pullman dello staff tecnico è arrivato al campo per iniziare a preparare la sessione di allenamento. Seduto in prima fila sul bus Nuno Santos.

9:40 - A circa 45' dall'inizio dell'allenamento della Roma di questa mattina, i giardinieri sono già a lavoro sul campo dell'impianto per far trovare il campo nelle migliori condizioni.