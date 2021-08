Ritiro Roma: squadra arrivata all'Estadio da Bela Vista (FOTO e VIDEO)

DALL'ESTADIO DA BELA VISTA MDR - All'indomani del test contro il Siviglia, finito sul risultato di 0-0, José Mourinho ritrova la squadra alle 18.00 per l'allenamento odierno all'Estadio Municipal da Bela Vista. Per i giallorossi ci sono altri due impegni prima di far rientro nella capitale: le amichevoli con Belenenses e Betis. Mourinho, intanto, attende Cristante e Shomurodov, partiti da Fiumicino nel pomeriggio per aggregarsi alla squadra.

LIVE

17.20 - La squadra arriva all'Estadio Municipal da Bela Vista, che ospita le sessioni di allenamento della Roma.

16.50 - All'esterno del resort di Carvoeiro c'è anche qualche tifoso giallorosso in attesa della squadra, prima della partenza per raggiungere il campo d'allenamento. Dzeko e Rui Patricio si concedono ai presenti per qualche autografo.