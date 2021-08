Fiumicino: Cristante e Shomurodov in partenza per il Portogallo. Assente Florenzi (FOTO e VIDEO)

Vacanze finite per Bryan Cristante, dopo aver conquistato l'Europeo con l'Italia, che raggiunge José Mourinho nel ritiro portoghese della Roma. Con lui si aggrega alla squadra anche il nuovo acquisto del club giallorosso (di cui è attesa l'ufficialità, dopo le visite mediche svolte ieri a Villa Stuart) Eldor Shomurodov, attaccante classe '95 che arriva dal Genoa.

I due sono in partenza dall'aeroporto di Fiumicino, come mostrano le immagini scattate dal giornalista di gianlucadimarzio.com Marco Juric. È assente, come anticipato da LAROMA24.IT, Alessandro Florenzi, che resterà a lavorare a Trigoria insieme agli esuberi della rosa giallorossa.

Il giornalista del "Corriere dello Sport", Jacopo Aliprandi condivide su Twitter il video della partenza dei due:

Shomurodov non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso e, secondo le indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, le ultime formalità dovrebbero essere sistemate nella giornata di domani.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE