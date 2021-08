Ritiro Roma: in gruppo Cristante. Veretout prosegue il suo rientro graduale (VIDEO)

DA BELA VISTA MDR - Seconda seduta giornaliera per la Roma che, dopo l'allenamento mattutino, è scesa nuovamente in campo nel pomeriggio. Come questa mattina, Shomurodov è rimasto a lavorare individualmente in albergo in attesa dell'ufficialità del trasferimento che è attesa nelle prossime ore.

19.15 - Termina la seduta d'allenamento. Bryan Cristante ha svolto praticamente l'intera seduta col gruppo, per Veretout invece ancora alternanza tra parte individuale e il resto con la squadra. Non si sono visti i Friedkin, invece, sia al mattino che nella seduta del pomeriggio. Come Tiago Pinto, presumibilmente impegnato in operazioni di mercato, su tutte quella di Shomurodov finalizzata nelle ultime ore.

17.00 - Anche la squadra, ad un'ora dall'inizio della seduta, sale a bordo del pullman che la porterà al campo per il secondo allenamento della giornata.

16.45 - Con un po' d'anticipo, Mourinho insieme al suo staff si sono già mossi verso il campo d'allenamento utilizzando il secondo pullman a disposizione del club.