Dopo la doppia seduta odierna, domani la Roma tornerà in campo di mattina alle ore 10 locali, le 11 italiane. Con Cristante già inserito nel gruppo, resta da capire se arriverà in tempo l'ufficialità per consentire a Shomurodov di aggregarsi alla squadra. Mercoledì, invece, la Roma sfiderà il Belenenses in amichevole alle 12.