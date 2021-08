FOTO - Roma-Belenenses: concesso l'ingresso a circa 20 tifosi

Ad una ventina di tifosi presenti all'esterno dello stadio è stato consentito di salire sugli spalti per assistere all'amichevole tra Roma e Belenenses, in programma nella mattinata. I tifosi giallorossi, con magliette e stendardo 'Tutto il resto è noia', sono stati fatti mettere nelle tribunetta presente, rimasta vuota per le disposizioni in materia di prevenzione anti-Covid.