BELENENSES-ROMA, la formazione ufficiale: El Shaarawy e Perez dal 1', panchina per Zaniolo e Mkhitaryan. Shomurodov, Cristante e Veretout non giocheranno (FOTO e VIDEO)

DA PARCHAL MDR - Terzo impegno in terra portoghese per la Roma. Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, i giallorossi alle 12 (ore italiane) affronteranno il Belenenses, neo promosso in Primera Liga, allo stadio Municipal de Bela Vista, a Parchal, in Algarve. Rispetto all'ultima uscita, dove si è visto un massiccio turnover, Josè Mourinho cambia ancora. Tra i pali torna Rui Patricio. In difesa confermata la coppia Smalling-Mancini, mentre a sinistra spazio a Tripi e a destra Karsdorp. In mezzo al campo Bove e Darboe, con Perez, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disp: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Ciervo, Zlewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral. All.: Mourinho

Belenenses: Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Lukovic; Diogo Cabral, Taira, Akas, Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra. A disp.: Souza, Taira, Monteiro, Henriques, Teixeira, Xavier, Mota, Topanga, Pedro Nuno, Rafael Lopes, Ramalho, Andrè Lopes, Henrique Pires. All.: Petit

PREPARTITA

11.35 - Dalla lista gara, si nota come Cristante, Shomurodov e Veretout non prenderanno parte all'amichevole.

11:23 (10:23 locali) - I giallorossi scendono in campo per iniziare il riscaldamento, quando manca poco più di mezz'ora all'inizio del match

11:00 - Attraverso il suo account twitter, la Roma ha comunicato l'11 ufficiale che scenderà in campo dal primo minuto:

10:40 (9:40 locali) - La Roma è arrivata ora allo stadio Municipal de Bela Vista.

10:05 (9:05 locali) - La Roma lascia in questo momento il Tivoli Carvoeiro resort, per dirigersi allo stadio Municipal da Bela Vista, a Parchal, dove alle 12 (ore italiane) affronterà il Belenenses.