Betis-Roma: possibile squalifica di Pellegrini in gare ufficiali, dipenderà dal referto dell'arbitro. C'è il precedente Luci

LAROMA24.IT - La Roma conclude il ritiro in terra iberica nel peggiore dei modi: con una sconfitta, la prima del precampionato, per 5-2 in amichevole contro il Betis e tanto nervosismo in campo con sei espulsioni in totale ai danni di Pellegrini, Mancini, Karsdorp, Mourinho e i suoi collaboratori João Sacramento e Nuno Santos.

Secondo le informazioni de LAROMA24.IT, in linea teorica se il referto dell'arbitro fosse molto pesante nei riguardi di Lorenzo Pellegrini (l'unico giallorosso espulso per proteste, tra l'altro con la fascia di capitano), potrebbe scattare una squalifica in gara/e ufficiale/i. Essendo una partita Fifa, dipenderà dal referto del direttore di gara ed eventualmente poi dalla disciplinare Fifa.

E c'è il precedente Luci del 2016: il giocatore del Livorno Andrea Luci fu squalificato dal Giudice Sportivo per tre turni in campionato (Lega Pro), dopo un'espulsione in amichevole. In occasione del test contro la Pro Vercelli, infatti, Luci venne espulso per reiterate frasi offensive contro l'arbitro e il Giudice Sportivo aggravò la sanzione per la natura amichevole dell'incontro.

LR24