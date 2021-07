Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati in vista dell'amichevole di oggi contro la Triestina. Non ci sarà l'ultimo arrivato Rui Patricio, out anche Darboe, Jordan Veretout e Riccardo Calafiori. Queste la lista:

Boer

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Smalling

Reynolds

Mancini

Kumbulla

Pellegrini

Villar

Zaniolo

Diawara

Bove

Zalewski

Tripi

Mkhitaryan

Dzeko

Mayoral

Perez

Ciervo

El Shaarawy