Darboe: leggero affaticamento muscolare. Out a scopo precauzionale contro la Triestina

Svelato il motivo dell'assenza di Ebrima Darboe nell'elenco dei convocati da Josè Mourinho per la sfida amichevole contro la Triestina. Stando a quanto riferisce Checco Oddo Casano, speaker e giornalista di Retesport, il centrocampista sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento muscolare. Nulla di grave, dunque, per il classe 2001 del Gambia.