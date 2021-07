ROMA-SIVIGLIA: squadra allo stadio, sopralluogo in campo (FOTO, VIDEO e DIRETTA FB)

DA FARO MDR - Continua la preparazione della Roma con il test contro il Siviglia, la seconda amichevole in Portogallo e complessivamente la sesta del precampionato giallorosso. Alle 18.30 la Roma di José Mourinho sfiderà il club spagnolo dell'ex ds giallorosso Monchi all'Estadio Algarve di Faro. Lo Special One non avrà a disposizione l'infortunato Gonzalo Villar e inoltre, come appreso da LAROMA24.IT, dovrebbe effettuare un ampio turnover rispetto ai giocatori utilizzati nell'ultima gara contro il Porto.

PREPARTITA

17.25 - Colloquio in campo tra Mourinho, il General Manager giallorosso Tiago Pinto e il dottor Manara a circa un'ora dal match.

17.10 - Dopo l'arrivo, subito giallorossi in campo per il consueto sopralluogo:

16.55 - La Roma arriva allo stadio, di cui offriamo anche una panoramica dall'esterno:

16.10 - La squadra lascia il Tivoli Carvoeiro resort per dirigersi a Faro, dove alle 18.30 (17.30 locali) è previsto il fischio d'inizio del match contro il Siviglia.