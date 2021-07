Roma-Debrecen: nel secondo tempo Mancini capitano

In scena allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone Roma-Debrecen, quarta amichevole stagionale per i giallorossi di José Mourinho. Con Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in campo nel primo tempo e tenuto a riposo nel secondo, è Gianluca Mancini (e non Edin Dzeko) ad indossare la fascia di capitano nella seconda frazione di gioco.